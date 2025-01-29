ua en ru
Ср, 29 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

МОН прогнозирует уменьшение количества первоклассников на треть: что об этом известно

Среда 29 января 2025 11:48
UA EN RU
МОН прогнозирует уменьшение количества первоклассников на треть: что об этом известно Первоклассников в школах Украины может стать существенно меньше (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве образования и науки (МОН) озвучили неутешительный прогноз. Речь идет о том, что через пять лет количество первоклассников в школах Украины может снизиться на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в комментарии Укринформу.

Почему в МОН прогнозируют уменьшение количества первоклассников

Эксперт рассказала, что согласно прогнозам МОН, количество первоклассников в 2029 году будет как минимум на 30% меньше, чем в этом году. Она добавила, что общинам во всех регионах Украины нужно готовить сети школ к такому сценарию уже сейчас.

"Количество тех детей, которые сейчас учатся в первом классе против тех, которые учатся в седьмом, меньше более чем на 30%. И если взять статистику рождаемости последних лет, то к 2029 году в первый класс пойдут еще на 30% меньше детей, чем сейчас учатся в первом классе", - объяснила заместитель министра.

Кузьмичева подчеркнула, что строить будущую инфраструктурную политику нужно "опираясь на эти данные".

Она отметила, что речь идет прежде всего о подготовке существующей сети учебных заведений к новым реалиям, поскольку на первое место нужно ставить качество предоставления образовательных услуг.

"Мы можем дальше продолжать замалчивать и находиться в иллюзии, что почти 13 тысяч школ по Украине имеют потенциал для жизни. Это может быть политически выгодной позицией. Но соответствует ли это действительности? Нет, конечно", - сообщила чиновница.

По ее словам, более 50% школ в Украине уже сейчас имеют наполненность 200 и менее детей.

"А дальше будет еще меньше. И все это влияет на качество образования", - добавила Кузьмичева и напомнила, что главную роль в оптимизации сети школ должны играть именно общины.

Она отметила также, что при этом необходимо опираться не на существующие здания (которые остались со времен Советского Союза), а на сеть с точки зрения возможности предоставить детям общины качественное образование - чтобы в будущем они были конкурентоспособными на рынке труда.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 2027 года школьники в Украине будут учиться на год дольше.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, благодаря 12-летней системе обучения (введенной в рамках реформы старшей школы) дети будут приходить в университет более подготовленными.

Так же, ученики, которые будут выбирать профессиональный колледж, будут выходить на рынок труда уже с профессией.

Согласно планам МОН, переход к пилотированию реформы в Украине начнется с сентября 2025 года и продлится до июля 2027 года. В этот период будут отобраны учебные заведения, в которых будут апробированы различные модели.

Читайте также, какие нововведения в сфере образования были запланированы на прошлый учебный год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Школа Дети Ученики Образование в Украине
NEWS
Ночная атака на нефтебазу в Кстово была операцией ГУР, - источники
Ночная атака на нефтебазу в Кстово была операцией ГУР, - источники
DAILY
Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше