У МОН пояснили скасування дистанційного навчання для дітей-ВПО: що це означає

Що цьому передувало

У мережі почали з'являтися повідомлення про проєкт наказу № 850 "Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні".

За чутками, які поширювалися, документ мав на меті скасувати дистанційну форму навчання, що впливає на дітей з-поміж ВПО та тимчасово окупованих територій.

На сайті Кабміну створили петицію скасування ухвалення наказу № 850. Вона набрала потрібні 25 000 голосів всього за два дні.

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У МОН дали пояснення

У відомстві наголошують, що наказ не затверджений і чинності ще не набрав.

Наразі команда МОН опрацьовує наказ з центральними органами виконавчої влади, обласним департаментам освіти та науки й іншими установами. Після цього до проєкту наказу внесуть зміни й передадуть його на затвердження.

Крім того, у Міносвіти працюють над програмою підтримки вчителів, створенням кадрового резерву вчителів з виплатою середньої заробітної плати й підготовкою їх для роботи на деокупованих територіях. А також над порталом вакансій учителів та індивідуальним супроводом кар'єрними консультантами.

Ще одне важливе питання, яке порушує наказ, це повернення дітей до очного навчання. Ця програма називається "Школа офлайн".

"Ми розуміємо, що дистанційна освіта залишиться однією з форм навчання, тому ще одна наша ціль - впровадження якісної дистанційної освіти, яка відповідає потребам кожної категорії учнів: діти на ТОТ, діти за кордоном та діти, які не мають доступу до очної освіти", - йдеться в роз'ясненні МОН.

Таким чином дистанційну форму освіти не скасовують, а навпаки покращують з урахуванням всіх викликів і потреб.

Для дітей, які навчаються дистанційно і не мають доступу до очної освіти, будують укриття та забезпечують їх автобусами для підвезення до шкіл з укриттям.

Для дітей зі статусом ВПО і школярів за кордоном якість освіти, соціалізація на новому місці та можливість здобувати українську освіту без додаткового навантаження в іноземних школах - пріоритет.

Для дітей на ТОТ - створити безпечні умови та зберегти зв'язки з українською системою освіти.

Однак у МОН наголошують, що очна освіта все-таки є більш ефективною.

"Дистанційна освіта не може бути довгостроковою стратегією для держави. Як показують міжнародні дослідження, очна освіта - це можливість ефективніше та якісніше здобувати не лише знання в конкретних дисциплінах, а й поглиблювати м'які навички", - зазначають у відомстві.