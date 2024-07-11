В МОН объяснили отмену дистанционного обучения для детей-ВПЛ: что это значит

В Министерстве образования и науки объяснили недавний приказ №850, в котором говорится о возможной отмене дистанционного обучения для детей из числа внутренне перемещенных лиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разъяснение на сайте МОН.
В сети начали появляться сообщения о проекте приказа №850 "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине".
По слухам, которые распространялись, документ должен был отменить дистанционную форму обучения, влияющую на детей среди ВПЛ и временно оккупированных территорий.
На сайте Кабмина создали петицию отмены принятия приказа № 850. Она набрала нужные 25 000 голосов всего за два дня.
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В ведомстве подчеркивают, что указ не утвержден и в силу еще не вступил.
Сейчас команда МОН прорабатывает указ с центральными органами исполнительной власти, областным департаментам образования и науки и другими учреждениями. После этого в проект приказа внесут изменения и передадут его на утверждение.
Кроме того, в Минобразования работают над программой поддержки учителей, созданием кадрового резерва учителей с выплатой средней заработной платы и подготовкой для работы на деоккупированных территориях. А также над порталом вакансий учителей и индивидуальным сопровождением карьерных консультантов.
Еще один важный вопрос, который поднимает указ, это возвращение детей к очному обучению. Это программа называется "Школа офлайн".
"Мы понимаем, что дистанционное образование останется одной из форм обучения, поэтому еще одна наша цель - внедрение качественного дистанционного образования, отвечающего потребностям каждой категории учеников: дети на ВОТ, дети за границей и дети, не имеющие доступа к очному образованию", - говорится в разъяснении МОН.
Таким образом, дистанционную форму образования не отменяют, а наоборот улучшают с учетом всех вызовов и потребностей.
Однако в МОН подчеркивают, что очное образование все-таки более эффективно.
"Дистанционное образование не может быть долгосрочной стратегией для государства. Как показывают международные исследования, очное образование - это возможность более эффективно и качественно получать не только знания в конкретных дисциплинах, но и углублять мягкие навыки", - отмечают в ведомстве.
Раньше мы рассказывали о самых дорогих частных школах в Украине и сколько там стоит обучение.
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