В МОН объяснили отмену дистанционного обучения для детей-ВПЛ: что это значит

Что этому предшествовало

В сети начали появляться сообщения о проекте приказа №850 "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине".

По слухам, которые распространялись, документ должен был отменить дистанционную форму обучения, влияющую на детей среди ВПЛ и временно оккупированных территорий.

На сайте Кабмина создали петицию отмены принятия приказа № 850. Она набрала нужные 25 000 голосов всего за два дня.

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В МОН дали объяснение

В ведомстве подчеркивают, что указ не утвержден и в силу еще не вступил.

Сейчас команда МОН прорабатывает указ с центральными органами исполнительной власти, областным департаментам образования и науки и другими учреждениями. После этого в проект приказа внесут изменения и передадут его на утверждение.

Кроме того, в Минобразования работают над программой поддержки учителей, созданием кадрового резерва учителей с выплатой средней заработной платы и подготовкой для работы на деоккупированных территориях. А также над порталом вакансий учителей и индивидуальным сопровождением карьерных консультантов.

Еще один важный вопрос, который поднимает указ, это возвращение детей к очному обучению. Это программа называется "Школа офлайн".

"Мы понимаем, что дистанционное образование останется одной из форм обучения, поэтому еще одна наша цель - внедрение качественного дистанционного образования, отвечающего потребностям каждой категории учеников: дети на ВОТ, дети за границей и дети, не имеющие доступа к очному образованию", - говорится в разъяснении МОН.

Таким образом, дистанционную форму образования не отменяют, а наоборот улучшают с учетом всех вызовов и потребностей.

Для детей, обучающихся дистанционно и не имеющих доступа к очному образованию, строят укрытия и обеспечивают их автобусами для подвоза в школы с укрытием.

Для детей со статусом ВПЛ и школьников за границей качество образования, социализация на новом месте и возможность получать украинское образование без дополнительной нагрузки в иностранных школах - приоритет.

Для детей на ВОТ - создать безопасные условия и сохранить связи с украинской системой образования.

Однако в МОН подчеркивают, что очное образование все-таки более эффективно.

"Дистанционное образование не может быть долгосрочной стратегией для государства. Как показывают международные исследования, очное образование - это возможность более эффективно и качественно получать не только знания в конкретных дисциплинах, но и углублять мягкие навыки", - отмечают в ведомстве.