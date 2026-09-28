У МОН пояснили, як університетам зберігати доступ до даних під час відключень

Українські університети мають завчасно підготуватися до можливих проблем зі світлом та інтернетом, щоб студенти не втратили доступ до навчання.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра освіти і науки України Миколи Трофименка .

За його словами, російські обстріли та перебої з електропостачанням можуть вплинути на роботу серверів, навчальних платформ та інших цифрових систем університетів. Через це студенти можуть втратити доступ до матеріалів, завдань і результатів оцінювання, а викладачі - можливість проводити заняття та підтримувати зв'язок із ними.

Як підготуватися університетам

Керівникам ЗВО разом з ІТ-командами рекомендують:

Захистити сервери. За можливості перенести сервери, системи зберігання даних і мережеве обладнання до підземних або інших захищених приміщень. При цьому потрібно забезпечити електроживлення, охолодження, вентиляцію, захист від вологи та пожежну безпеку.

За можливості перенести сервери, системи зберігання даних і мережеве обладнання до підземних або інших захищених приміщень. При цьому потрібно забезпечити електроживлення, охолодження, вентиляцію, захист від вологи та пожежну безпеку. Зробити резервні копії. Копії навчальних матеріалів, баз даних, результатів оцінювання та налаштувань систем потрібно зберігати окремо від основних серверів. Для важливих сервісів варто передбачити резервні ресурси для відновлення роботи. Це можуть бути інші майданчики або захищені хмарні сховища.

Копії навчальних матеріалів, баз даних, результатів оцінювання та налаштувань систем потрібно зберігати окремо від основних серверів. Для важливих сервісів варто передбачити резервні ресурси для відновлення роботи. Це можуть бути інші майданчики або захищені хмарні сховища. Подбати про резервне живлення та інтернет. Університетам радять визначити, які системи мають працювати під час знеструмлення, на який час вистачить резервного живлення та що робити після його вичерпання.

Університетам радять визначити, які системи мають працювати під час знеструмлення, на який час вистачить резервного живлення та що робити після його вичерпання. Забезпечити доступ до навчання. Викладачі мають мати можливість заздалегідь завантажувати лекції та завдання, а студенти - працювати з ними без постійного підключення до мережі. Також потрібно визначити альтернативний спосіб проведення онлайн- та асинхронного навчання, якщо основна платформа стане недоступною.

Викладачі мають мати можливість заздалегідь завантажувати лекції та завдання, а студенти - працювати з ними без постійного підключення до мережі. Також потрібно визначити альтернативний спосіб проведення онлайн- та асинхронного навчання, якщо основна платформа стане недоступною. Перевірити відновлення даних. Університетам радять провести тестове відновлення, адже сама наявність резервної копії не гарантує, що з неї вдасться швидко відновити роботу.

Університетам радять провести тестове відновлення, адже сама наявність резервної копії не гарантує, що з неї вдасться швидко відновити роботу. Провести навчання. Студентів, викладачів та адміністративний персонал мають ознайомити з альтернативними способами доступу до цифрових ресурсів університету.

Також керівникам ЗВО рекомендують визначити відповідальних за відновлення роботи, порядок переходу на резервні ресурси та канали інформування студентів і працівників.

Університетам радять оцінити потреби в обладнанні та ресурсах і завчасно повідомити засновника про проблеми, які вони не можуть вирішити самостійно.

Трофименко зазначає, що головна мета підготовки - зберегти університетські дані та забезпечити продовження навчання навіть у разі пошкодження корпусів або тривалих відключень світла чи інтернету.