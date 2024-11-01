UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

МОН планує звільнити школи від зайвих запитів: про що мова

Фото: школа (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Міністерство освіти і науки України готує новий крок у боротьбі з бюрократичним навантаженням на школи, плануючи скасувати всі запити до освітніх закладів.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "ТСН".

За його словами, школи щодня витрачають надмірні ресурси на паперову роботу, генеруючи численні відповіді на запити з різних джерел, які далеко не завжди надходять від самого міністерства. Тому відповдна реформа, як він зазначив, необхідна.

"Переважна більшість цих запитів не генерується міністерством. Вони генеруються абсолютно різними організаціями, від обласних депутатів до депутатів Верховної Ради. І школа, відповідно до закону "Про звернення громадян", як і всі державні установи, повинна відповідати на всі запити. Тому ми хочемо зупинити цей процес", - пояснив Лісовий.

Щоб розв'язати проблему, МОН запроваджує систему цифровізації та переходить на єдину базу звітності.

За словами Лісового, два звіти, що залишилися обов’язковими - ЗНЗ-1 і форма про вчителів - планують скасувати до кінця 2024 року, коли запрацює нова система АІКОМ-2.

Він пояснив, що після цього вся інформація школи вноситиметься лише в один цифровий реєстр, доступний для автоматичного отримання необхідних даних.

Міністр також підкреслив, що новий підхід має зменшити паперотворчість та звільнити вчителів від зайвої бюрократії, дозволяючи їм більше зосередитися на навчальному процесі.

Окрім цього, в українських школах планують посилити заходи безпеки.

Раніше ми повідомляли про те, що у МОН підтримали заборону розмовляти російською мовою у позанавчальний час, а тобто: на перервах, факультативах та інших позашкольних заняттях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МОНШкола