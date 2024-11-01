МОН планує звільнити школи від зайвих запитів: про що мова

За його словами, школи щодня витрачають надмірні ресурси на паперову роботу, генеруючи численні відповіді на запити з різних джерел, які далеко не завжди надходять від самого міністерства. Тому відповдна реформа, як він зазначив, необхідна.

"Переважна більшість цих запитів не генерується міністерством. Вони генеруються абсолютно різними організаціями, від обласних депутатів до депутатів Верховної Ради. І школа, відповідно до закону "Про звернення громадян", як і всі державні установи, повинна відповідати на всі запити. Тому ми хочемо зупинити цей процес", - пояснив Лісовий.

Щоб розв'язати проблему, МОН запроваджує систему цифровізації та переходить на єдину базу звітності.

За словами Лісового, два звіти, що залишилися обов’язковими - ЗНЗ-1 і форма про вчителів - планують скасувати до кінця 2024 року, коли запрацює нова система АІКОМ-2.

Він пояснив, що після цього вся інформація школи вноситиметься лише в один цифровий реєстр, доступний для автоматичного отримання необхідних даних.

Міністр також підкреслив, що новий підхід має зменшити паперотворчість та звільнити вчителів від зайвої бюрократії, дозволяючи їм більше зосередитися на навчальному процесі.

Окрім цього, в українських школах планують посилити заходи безпеки.