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МОН планирует реформировать систему дошкольного образования

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 10:05
МОН планирует реформировать систему дошкольного образования
Фото: ученик (facebook.com/koda.gov.ua_1)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство образования и науки планирует реформировать систему дошкольного образования. Ведомство хочет привести ее до общеевропейского уровня, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.

Об этом заявляет и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба МОН.

По его данным, в Украине действуют почти 15 000 учреждений дошкольного образования.

"Концепция Новой украинской школы изменила подходы к образовательному процессу. Министерством определены амбициозную цель - реально реформировать систему дошкольного образования, унифицировав общие подходы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с общеевропейскими с учетом лучших традиций отечественной педагогики", - отметил он.

Напомним, во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания.

Кроме того, ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации.

Отметим, Шкарлет рассказал, что в рамках организации работы столовых в школах на время карантина в Украине рекомендуется установить сэндвичный тип питания.

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