МОН отменило приказ о повторных выборах ректора Киево-Могилянской академии

"Приказом Министерства образования и науки Украины от 03 февраля 2022 г. №24-к отменен приказ МОН от 02 февраля 2022 г. №23-к "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия", - говорится в сообщении.

Решение было принято "по результатам согласительного совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с участием председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей Национального университета "Киево-Могилянская академия".

В ходе второго тура выборов президента Академии 27 января в помещение, где проходило голосование, ворвались неизвестные люди в масках и украли урну для голосования. Кроме того, они успели залить зеленкой еще одну урну для голосования.

2 февраля министр образования Сергей Шкарлет заявил, что Министерство не будет признавать результаты выборов, ведь наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. Представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, а часть университетского сообщества заявила, что у Министерства нет полномочий не признавать результаты выборов.