МОН скасувало наказ про повторні вибори ректора Києво-Могилянської академії

"Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 р. №24-к скасовано наказ МОН від 02 лютого 2022 р. №23-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", - йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято "за результатами погоджувальної наради під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за участю голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, народних депутатів України, представників Національного університету "Києво-Могилянська академія".

В ході другого туру виборів президента Академії 27 січня в приміщення, де проходило голосування, увірвалися невідомі люди в масках і вкрали урну для голосування. Крім того, вони встигли залити зеленкою ще одну урну для голосування.

2 лютого міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів, адже спостерігач від МОН зафіксував грубе порушення виборчого процесу. Представники студентського самоврядування оголосили безстроковий страйк, а частина університетської спільноти заявила, що у Міністерства немає повноважень не визнавати результати виборів.