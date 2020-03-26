В МОН объяснили сроки завершения учебного года в школах

В Министерстве образования объяснили сроки завершения учебного года в школах в связи с введением карантина в Украине. Об этом сообщила и.о. министр образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, соответственно, в закон «Об образовании» учебный год в Украине завершается 1 июля.

"Министерство образования разработало несколько сценариев, которые возможны, учитывая ситуацию с коронавирусом. Ожидаем, что карантин завершится 24 апреля. Но мы понимаем, что могут быть разные варианты. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, найдем материал обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно и подвести итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством - это 1 июля", - заявила Мандзий.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантинных ограничений в стране.

Также сообщалось, что Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания. В МОН заявили, что, несмотря на карантинные ограничения в Украине, не планируют отменять нынешнее ВНО. Однако, дату его проведения и сроки вступительной кампании МОН сообщит позже.