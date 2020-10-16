МОН обновило правила дистанционного обучения: что изменилось

Министерство образования и науки Украины обновило правила дистанционного обучения. С сегодняшнего дня новые условия дистанционного обучения в школах вступили в силу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Отмечается, что дистанционная форма обучения остается исключительно добровольной и требует представления соответствующего заявления о приеме или переводе школьника от родителей.

"Теперь для обучения по дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) - такую ​​возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории", - говорится в сообщении.

Технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств (без перевода учащихся на дистанционную форму).

При дистанционном обучении обязательно должны учитываться интересы учащихся:

организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярную и содержательную взаимодействие учителей с учениками;

при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе;

для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное;

организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

При этом отмечается, что организация дистанционного обучения должно осуществляться в пределах рабочего времени преподавателей.

Напомним, во вторник Кабинет министров утвердил постановление, по которому карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 октября.

При этом по стране местные власти, преимущественно, не приняли рекомендацию правительства. Каникулы не смещают, либо начинают на несколько дней позже указанной даты.