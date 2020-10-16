МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося

Міністерство освіти і науки України оновило правила дистанційного навчання. Відсьогодні нові умови дистанційного навчання в школах набрали чинності.
Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.
Відзначається, що дистанційна форма навчання залишається виключно добровільною і вимагає подання відповідної заяви про прийом або перекладі школяра від батьків.
"Тепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) - таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії", - йдеться в повідомленні.
Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин (без переходу учнів на дистанційну форму).
При дистанційному навчанні обов'язково повинні враховуватися інтереси учнів:
Нагадаємо, у вівторок Кабінет міністрів затвердив постанову, за якою карантин в Україні продовжений до кінця 2020 року, а школам рекомендували піти на канікули з 15 жовтня.
При цьому по країні місцева влада, переважно, не прийняли рекомендацію уряду. Канікули не зміщують, або починають на кілька днів пізніше зазначеної дати.