У МОН назвали спеціальність, на якій цього року найбільше бюджетників

Під час цьогорічної вступної кампанії абітурієнти, які претендували на бюджетні місця, найбільшу кількість заявок подали на освітню програму "середня освіта".

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дзеркало тижня ".

За його словами, на бюджет було зараховано 6100 студентів. Ще 2500 студентів цієї спеціальності навчатимуться на контракті, з них 300 отримали гранти.

Журналістка видання зауважила, що серед контрактників лише 300 осіб склали НМТ на хорошу кількість балів. Тобто кожен восьмий.

"Держзамовлення на вчителів найбільше, але набір не найякісніший: середній конкурсний бал тих, хто вступив на бюджет, - близько 140, водночас на журналістику, право, фінанси - близько 180", - зазначила вона.

Винницький визнав, що така проблема простежується на спеціальності "середня освіта". Він зазначив, що вона не дуже приваблює вступників, які складають НМТ на найвищі бали.

"Очевидно, це пов’язано з низькою стартовою зарплатою вчителя, й над цим питанням міністерство активно працює, про що неодноразово говорив міністр Оксен Лісовий", - пояснив він.

Винницький додав, що у МОН працюють над цією проблемою.

Вступ до ВНЗ у 2024 році

Цьогоріч основна сесія Національного мультипредметного тесту розпочалася 14 травня і тривала до 25 червня. Під час складання тесту поріг був нижчим, чим раніше. Він становив 10% правильних відповідей.

Після того як майбутній абітурієнт перетинав поріг у 100 балів, він міг подавати заявку на вступ до ВНЗ. Якщо навіть з одного предмета бали були нижчими за мінімальний поріг, тоді взяти участь у вступній кампанії 2024 року було неможливо.

Мінімум 130 балів було необхідно для вступу на бюджет. При цьому, кожен ВНЗ мав право самостійно встановити мінімальний бал вступу на контракт. Тому на деякі спеціальності, навіть на платну форму отримання освіти, необхідно було набрати більше балів.

Щонайменше 150 балів мало бути в абітурієнтів, які хотіли вступити на контакт на: "право", "публічне управління та адміністрування", "міжнародні відносини", "охорона здоров'я" (на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія")