МОН розпочало переговори з угорською громадою щодо мовної статті закону про освіту

Угорська громада під час зустрічі порушила питання друку якісно нових підручників та уточнила шлях впровадження мовної статті

Міністерство освіти і науки (МОН) України та угорська громада у вівторок, 5 червня, розпочали переговори щодо законопроекту "Про загальну середню освіту". Зокрема, сторони спільно працюватимуть над розробкою програм у рамках законопроекту, передає прес-центр МОН.

"Основний акцент переговорів зроблено на уточненні позицій щодо плану імплементації статті 7 закону "Про освіту", вдосконалення методик для вивчення української мови, розроблення нових стандартів та підручників, що передбачається зробити в межах перехідного періоду до повноцінної імплементації мовної статті", - йдеться у повідомленні.

"Зараз уряд подав до Верховної ради проект закону №8046, що передбачає видовження перехідного періоду до 2023 року. Ми погоджуємося, що ця пролонгація є правильна з педагогічної точки зору, але для нас також важливо що саме відбуватиметься у цей перехідний період та наскільки якісно він буде організований", - зазначив у ході переговорів народний депутат Василь Брензович, що є представником угорської громади у парламенті.

Також під час зустрічі було піднято питання друку якісно нових підручників.

"В Угорщині більше спеціалістів, які можуть працювати над підручниками угорською мовою. Там вже є розроблені матеріали, які можна використовувати для навчання наших дітей. І ми хотіли б мати можливість використовувати такі якісні матеріали й у школах, де навчаються діти угорської громади. Ті книги, що сьогодні друкуються за державний кошт, на жаль, не є високої якості", - додала голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства Ілдика Орос.

Фото: переговори МОН з угорською громадою (mon.gov.ua)

Міністр освіти Лілія Гриневич відповіла, що для МОН важливо, аби всі підручники, за якими навчаються діти в школах України, були адаптовані до реалій держави.

"Дуже важливий контекст, в якому подається інформація в підручнику. Якщо є абетка, в якій діти вчать літери та читають виключно про угорський гімн, прапор та міста - нам це не підходить. Підручник має бути адаптований, поряд з навчанням розповідати дитині про державу, в якій вона живе", - зазначила міністр.

Вона також запросила співрозмовників посприяти у розробціи підручників для навчання дітей з угорської громади України.

Представники громади також передали пропозиції щодо проекту мовної статті майбутнього закону "Про загальну середню освіту", в якій має бути уточнено шлях імплементації мовної статті закону "Про освіту".

Додамо, що раніше угорська громада відмовлялася щодо консультацій стосовно імплементації мовної статті, мотивуючи це тим, що спершу Конституційний суд України має розглянути відповідне подання та підтвердити конституційність 7 статті.

Нагадаємо, раніше Угорщина заявила, що офіційно ініціює в Північноатлантичному альянсі (НАТО) перегляд всіх програм підтримки України. У відповідь в НАТО запевнили, що не припинятимуть підтримку України.

Конфлікт між Будапештом та Києвом розпочався у 2017 році, коли Верховна рада ухвалила закон про освіту, в якому зазначено, що навчання для національних меншин відтепер має здійснюватись державною мовою. Перехідний період для впровадження цієї норми - до 2023 року.