МОН готовит изменения для абитуриентов на следующий год: что известно

Министерство образования и науки Украины готовит изменения в правила приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования на 2022 год. Предложенные изменения проходят согласование в центральных органах исполнительной власти.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра образования Сергея Шкарлета на брифинге.
По его словам, обновленные правила еще должны окончательно утвердить.
"Относительно вступительной кампании 2022 года министерство готовит изменения в правила приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования в Украине", - сообщил он.
В изменениях будут предусмотрены:
Напомним, в Министерстве образования и науки Украины сделали заявление о начале учебного года в стране. Работа учебных заведений 1 сентября будет в обычном режиме.