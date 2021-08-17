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МОН готовит изменения для абитуриентов на следующий год: что известно

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство образования и науки Украины готовит изменения в правила приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования на 2022 год. Предложенные изменения проходят согласование в центральных органах исполнительной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра образования Сергея Шкарлета на брифинге.

По его словам, обновленные правила еще должны окончательно утвердить.

"Относительно вступительной кампании 2022 года министерство готовит изменения в правила приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования в Украине", - сообщил он.

В изменениях будут предусмотрены:

  • ситуации, когда лица отказываются от паспортов в форме ID-карты,
  • учтены условия для вступления с временно-оккупированных территорий Крыма и Донбасса,
  • определены возможности подачи документов не только лично, но и по почте, поступающим не обязательно будет ехать в приемную комиссию лично.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины сделали заявление о начале учебного года в стране. Работа учебных заведений 1 сентября будет в обычном режиме.

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МОН