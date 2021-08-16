Информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк: МОН сделало заявление
В Министерстве образования и науки Украины сделали заявление о начале учебного года в стране. Информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МОН.
В министерстве напомнили заявление министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться.
"Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", - говорится в заявлении.
Напомним, МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине.
Кроме того, в МОН рассказали о вакцинации учителей и студентов, пустят ли в классы и общежития без прививки.