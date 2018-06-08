МОН автоматизирует жеребьевку на вступление в первые классы в 2019 году

МОН собирается создать реестры, которые будут использоваться для зачисления детей в 1-й класс

В 2019 году начнется автоматизация процесса жеребьевки для зачисления детей в первый класс. Об этом говорится в заявлении Министерства образования и науки Украины.

В разъяснении говорится, что МОН собирается создать реестры, которые будут использоваться для зачисления детей в первый класс.

"Введение реестров предусматривает, что принцип территориальной доступности сохранится, то есть право гарантированного места в школе будут иметь дети, проживающие на территории обслуживания заведения. В также системе будет зашит механизм автоматизированной жеребьевки", - добавили в МОН.

Отмечается, что пока реестры находятся еще на этапе разработки, было предложено процедуру проведения жеребьевки непосредственно в школах.

"Процедура выписана таким образом, чтобы она была не чувствительна к злоупотреблениям и открытой для контроля широкой общественности", - говорится в сообщении.

Напомним, генсек НАТО прокомментировал перспективы вступления Украины в Альянс.