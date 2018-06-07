Генсек НАТО прокомментировал перспективы вступления Украины в Альянс

Сегодня Полторак встретился с Генеральным секретарем НАТО в штаб-квартире Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос министра обороны Украины Степана Полторака о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО является актуальным, как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании штаб-квартиры Альянса я первым министром из стран-партнеров принимаю министра обороны Украины Степана Полторака", - ответил Столтенберг на вопрос министра обороны о перспективах вступления Украины в Альянс.

Напомним, сегодня Полторак проинформировал Столтенберга об особенностях военно-политической обстановки в Украине и отражении российской агрессии на Донбассе, а также рассказал о ходе реформ, которые происходят в украинском оборонном ведомстве.