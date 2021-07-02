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Момент вибуху на румунському НПЗ потрапив на відео

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Румунія, П'ятниця 02 липня 2021 15:10
Момент вибуху на румунському НПЗ потрапив на відео Фото: у Румунії стався вибух на НПЗ (twitter.com/W0lverineupdate)
Автор: Дмитро Левицький

У Румунії сьогодні стався потужний вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі "Петромідія". Момент вибуху потрапив на відео очевидців.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На знятому очевидцями відеоролику видно, що вибух стався миттєво. Після потужного вибуху в небо піднялася чорна хмара диму. Після вибуху спалахнула пожежа.

Пожежу, яка досі триває на нафтопереробному заводі, також зняли на відео. Над румунським НПЗ досі підіймається стовп чорного диму.

Наразі невідомо, що саме спровокувало цей потужний вибух. Відомо про декількох постраждалих в результаті інциденту. Місцевих мешканців закликають не виходити на вулицю та позакривати вікна у своїх помешканнях.

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Вибух НПЗ Румыния видео
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