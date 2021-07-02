Момент вибуху на румунському НПЗ потрапив на відео
У Румунії сьогодні стався потужний вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі "Петромідія". Момент вибуху потрапив на відео очевидців.
Про це повідомляє РБК-Україна.
На знятому очевидцями відеоролику видно, що вибух стався миттєво. Після потужного вибуху в небо піднялася чорна хмара диму. Після вибуху спалахнула пожежа.
На нефтеперерабатывающем заводе Petromidia возле румынского города Нэводарь, произошел взрыв. Два человека пострадали. pic.twitter.com/HKJK4LqLsf— 10 апреля (@buch10_04) July 2, 2021
Пожежу, яка досі триває на нафтопереробному заводі, також зняли на відео. Над румунським НПЗ досі підіймається стовп чорного диму.
#Romania: An explosion occurred at Petromidia, Romania's largest oil refinery#romania #BreakingNews pic.twitter.com/5sCXo2oLtb— International Leaks (@Internl_Leaks) July 2, 2021
Наразі невідомо, що саме спровокувало цей потужний вибух. Відомо про декількох постраждалих в результаті інциденту. Місцевих мешканців закликають не виходити на вулицю та позакривати вікна у своїх помешканнях.