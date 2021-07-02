В Румынии на крупнейшем нефтезаводе произошел взрыв

Сегодня, 2 июля недалеко от города Констанца в Румынии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

По информации издания, количество людей, пострадавших в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе, увеличивается.

Таким образом, их количество достигло пяти. Ранее сообщалось о трех раненых, у одного из них зафиксировали 45% ожогов тела.

В то же время сообщается о пропаже без вести человека.

Местных жителей просят оставаться в своих домах и не открывать окна.

Кроме этого, местные власти заявили, что воздействие на окружающую среду может быть масштабным.

"Тушение пожара продолжается, есть районы с открытым огнем, мы работаем над ограничением локализации огня ... риски взрыва, поскольку сейчас открытое пламя, поэтому могут возникнуть осложнения",- сказал премьер-министр Румынии Флорин Кицу.

Отмечено, что на место происшествия были направлены 8 пожарных автомобилей, 2 машины скорой помощи и одно мобильное отделение реанимации.

О причинах взрыва пока не сообщается.

Фото: пожар в результате взрыва на нефтезаводе в Румынии (twitter.com/RFboris)