Молоко в Україні подешевшає: у Раді планують зменшити ПДВ для молочної галузі

У Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти щодо реформи молочної галузі, які передбачають зниження цін на молочні продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства.
У законопроєкті №9161 пропонується знизити ставку ПДВ на молоко та молочні продукти до 10%, завдяки чому ціна стане доступнішою для продукції всієї молочної лінійки. Зазначається, що це стосується як вітчизняних, так і імпортних молочних продуктів.
"Важливість цього законопроєкту також полягає й у зменшенні тіньового виробництва та продажу молочних продуктів. Виробники молочних продуктів, які не сплачують податки, з ухваленням цього закону втратять частину свого прибутку. У балансі легальних виробників нічого не зміниться", - сказав міністр агрополітики Микола Сольський.
Два інші законопроєкти - №9163 та №9162 - запозичені з американської моделі commodity checkoff program, яка працює там понад 100 років. Вони розроблені за її принципом, але дещо видозмінені.
Зазначається, що учасники ринку мають відраховувати 0,5% від продажу молочної продукції до організації, яка об'єднає всіх легальних виробників та переробників молока. За акумульовані гроші представники галузі зможуть самостійно займатися просуванням молочної продукції, розвитком інновацій, боротьбою з фальсифікаціями, встановленням та розробкою нових стандартів.
"Це дозволить державі передати частину функцій, з якою представники галузі впораються краще, ніж будь-хто інший", - наголосив міністр.
За його словами, українська модель дещо відрізнятиметься від американської. Відмінність у тому, що збором цих коштів займатиметься об'єднана міжгалузева організація виробників і переробників молока, а не податкова служба. Таким чином, ця модель навіть ліберальніша, ніж у США.
"Тобто ми хочемо, щоб збором та розподілом коштів займалася не держава та Мінагрополітики, а саме об'єднана міжгалузева організація, в яку входитимуть репрезентативна організація виробників і переробників. Наш план такий: галузь самостійно розподіляє гроші на свої потреби, а Мінагрополітики має можливість для перевірки, чи кошти спрямовуються за призначенням за ініціативою членів такої організації", - додав Сольський.
Він наголосив, що цей механізм запрацює лише тоді, коли самі гравці ринку через свої репрезентативні організації виробників та переробників молока приймуть рішення про створення міжгалузевого об’єднання.
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Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні варто очікувати на підвищення цін на молочні продукт ще майже на чверть. Основні причини - подорожчання собівартості сировини та проблеми з електропостачанням.
Також раніше ми писали, яка вартість великоднього кошика за середніми цінами по Україні станом на початок квітня 2023 року.
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