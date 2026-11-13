Молодша дочка Путіна таємно народила сина Зеленському

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Хлопчика назвали Адріаном, проте його народження зареєстрували майже за 11 місяців після появи на світ. Таким чином у Путіна, ймовірно, з'явився четвертий онук.

Журналісти вивчили записи російських органів РАГС, що витекли. Згідно з документами, Адріан Ігорович Тихонов народився 15 серпня 2025 року у Москві.

Перший документ про народження в день пологів видала Центральна клінічна лікарня Управління справами президента РФ, яку називають кремлівською лікарнею.

Проте свідоцтво про народження оформили лише 10 липня 2026 року у Чертанівському відділі РАГС Москви. Тобто реєстрацію провели майже за 11 місяців після народження дитини.

При цьому російське законодавство зобов'язує батьків заявити про народження дитини не пізніше ніж за місяць. Чому у випадку із сином Тихоновою процедуру так сильно затримали, невідомо.

Журналісти припускають, що це могло бути пов'язане з бажанням сім'ї Путіна приховати появу ще одного онука або зі складнощами через різні прізвища батьків – Тихонової та Зеленського.

Примітно, що хлопчику дали прізвище матері, а не передбачуваного батька. "Агентство" виявило запис про народження Адріана лише в одному агрегаторі витоків. Журналісти порівняли його з іншими записами з цієї бази та не знайшли ознак фальсифікації.

Що відомо про відносини Тихонової та Зеленського

Катерина Тихонова – молодша із двох офіційних дочок Путіна. З 2013 року вона була одружена з російським бізнесменом Кирилом Шамаловим, сином Миколи Шамалова - близьким другом російського диктатора.

Не пізніше 2017 року Тихонова розпочала стосунки з балетмейстером Ігорем Зеленським, який на той час очолював Баварський державний балет у Мюнхені.

За даними журналістів, пара вже має старшу дочку на ім'я Ельза, яка народилася в грудні 2017 року. На відміну від молодшого брата, при народженні дівчинці дали прізвище та по-батькові гаданого батька - Ігоря Зеленського.

Втім, за кордон дівчинка виїжджає під прізвищем матері. Саме на неї їй оформили паспорт, свідчать витоки.

Сама Тихонова з 2021 року з'являлася на публічних заходах переважно по відеозв'язку. Так було й за два місяці до народження сина. Через п'ять тижнів після пологів у вересні 2025 року вона також виступала перед учасниками фестивалю "Розгін" онлайн.