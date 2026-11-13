Молодша дочка Путіна таємно народила сина Зеленському
У молодшої офіційної дочки російського диктатора Володимира Путіна Катерини Тихонової народився син від балетмейстера Ігоря Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Хлопчика назвали Адріаном, проте його народження зареєстрували майже за 11 місяців після появи на світ. Таким чином у Путіна, ймовірно, з'явився четвертий онук.
Журналісти вивчили записи російських органів РАГС, що витекли. Згідно з документами, Адріан Ігорович Тихонов народився 15 серпня 2025 року у Москві.
Перший документ про народження в день пологів видала Центральна клінічна лікарня Управління справами президента РФ, яку називають кремлівською лікарнею.
Проте свідоцтво про народження оформили лише 10 липня 2026 року у Чертанівському відділі РАГС Москви. Тобто реєстрацію провели майже за 11 місяців після народження дитини.
При цьому російське законодавство зобов'язує батьків заявити про народження дитини не пізніше ніж за місяць. Чому у випадку із сином Тихоновою процедуру так сильно затримали, невідомо.
Журналісти припускають, що це могло бути пов'язане з бажанням сім'ї Путіна приховати появу ще одного онука або зі складнощами через різні прізвища батьків – Тихонової та Зеленського.
Примітно, що хлопчику дали прізвище матері, а не передбачуваного батька. "Агентство" виявило запис про народження Адріана лише в одному агрегаторі витоків. Журналісти порівняли його з іншими записами з цієї бази та не знайшли ознак фальсифікації.
Що відомо про відносини Тихонової та Зеленського
Катерина Тихонова – молодша із двох офіційних дочок Путіна. З 2013 року вона була одружена з російським бізнесменом Кирилом Шамаловим, сином Миколи Шамалова - близьким другом російського диктатора.
Не пізніше 2017 року Тихонова розпочала стосунки з балетмейстером Ігорем Зеленським, який на той час очолював Баварський державний балет у Мюнхені.
За даними журналістів, пара вже має старшу дочку на ім'я Ельза, яка народилася в грудні 2017 року. На відміну від молодшого брата, при народженні дівчинці дали прізвище та по-батькові гаданого батька - Ігоря Зеленського.
Втім, за кордон дівчинка виїжджає під прізвищем матері. Саме на неї їй оформили паспорт, свідчать витоки.
Сама Тихонова з 2021 року з'являлася на публічних заходах переважно по відеозв'язку. Так було й за два місяці до народження сина. Через п'ять тижнів після пологів у вересні 2025 року вона також виступала перед учасниками фестивалю "Розгін" онлайн.
Нагадаємо, раніше позашлюбна дочка Путіна вперше зважилася на контакт із пресою та показала своє обличчя. Йдеться про Єлизавету Кривоногих.
Ще повідомлялося про коханку Путіна Катерину Мізуліну, яка вдвічі молодша за диктатора.