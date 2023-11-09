Молодіжна збірна України забрала бомбардира "Динамо" на матчі відбору до Євро-2025

Тренерський штаб збірної України U-21 на чолі з Унаї Мельгосою обрав футболістів на прийдешні поєдинки кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2025 року. До команди повернувся нападник київського "Динамо" Владислав Ванат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Іспанський фахівець покладатиметься на 24-х виконавців. Поруч із представниками Прем'єр-ліги готуватиметься і трійка легіонерів.

Найбільше представництво в молодіжці матиме "Динамо" – п'ятеро гравців у кожній лінії. До залучених раніше представників іноземних першостей – Єгора Ярмолюка ("Брентфорд") і Максима Кучерявого ("Сент-Джонстон") – долучився півзахисник чеського "Слована" Іван Варфоломєєв. Раніше він грав за збірні U-19 та U-16.

У листопаді "синьо-жовті" проведуть два матчі відбору. Обидва поєдинки будуть номінально домашніми. 17 листопада українці зустрінуться з Люксембургом U-21, а 21 листопада протистоятимуть одноліткам із Азербайджану. Наразі збірна України U-21 іде лідером групи F (9 очок).

Склад молодіжної збірної України на листопадові матчі кваліфікації до Євро-2025:

Воротарі: Нещерет, Фесюн, Кінарейкін

Захисники: Батагов, Салюк, Дідик, Роман, Козік, Вівчаренко, Смоляков, Скорко

Півзахисники: Бражко, Н. Волошин, Варфоломєєв, Яцик, Очеретько, Ярмолюк, Рубчинський, Кучерявий, Брагару, Квасниця

Нападники: В'юнник, Ванат, Краснопір

Нещодавно УАФ обрала домашній стадіон для молодіжної збірної України. Відразу два матчі відбору до Євро-2025 серед 21-річних "синьо-жовті" зіграють на Піренеях. Тимчасовою домівкою команди Мельгоси буде стадіон "Нуева-Кондоміна" в Мурсії.