Молодіжна збірна України на старті Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч проти Хорватії

Матч Україна U-21 – Хорватія U-21 відбудеться 21 червня в Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Рапід-Джулешті". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч Україна U-21 – Хорватія U-21

Уболівальники отримають доступ до безкоштовної трансляції. Офіційний транслятор турніру – "Суспільне". У цифровому мовленні T2 поєдинки "синьо-жовтих" покажуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо).

Матч української команди проти балканців також покажуть на платформі "Суспільне Спорт" та YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Окрім того, аудіотрансляцію можна буде прослухати на "Радіо Промінь". Передматчева студії з Юлією Пазенко, Віталієм Волочаєм і Олексієм Мандзієм розпочнеться о 18:00. Коментатором матчу буде Андрій Столярчук.

Прогноз букмекерів на матч Україна U-21 – Хорватія U-21

Фахівці британської контори William Hill не змогли визначити однозначного фаворита протистояння. Коефіцієнт на перемогу Хорватії U-21 склав 2,37. Натомість на успіх команди Руслана Ротаня можна поставити з кефом 2,70. Нічия ж стала найменш вірогідним результатом із балом 3,00.

На вольову перемогу "синьо-жовтих" можна закластися з непоганим коефіцієнтом 5,50. Натомість персональні фанати Данила Сікана розглянуть варіант із мінімум дублем нападника донецького "Шахтаря" за космічні 17,00.

Схожі цифри запропонували і австрійці з Bwin. Потенційна перемога балканців котується на рівні 2,45. Трохи гірший коефіцієнт – 2,80 – на можливу звитягу збірної України U-21.На нічию можна поставити з непоганим кефом 3,25.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на мінімальну перемогу "синьо-жовтих" із перспективним коефіцієнтом 8,75. Шанувальники ж відкритого футболу розглянуть варіант із голами обох команд у кожному з таймів із кефом 13,00.

Орієнтовні склади на матч Україна U-21 – Хорватія U-21

Україна U-21: Трубін – Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко – Бондаренко, Судаков, Криськів – В'юнник, Сікан, Мудрик

Хорватія U-21: Котарскі – Чоліна, Перковіч, Сольдо, Сігур – Качавенда, Пршір, Батуріна – Фріган, Бельйо, Відовіч

Збірна України U-21 втретє вийшла на чемпіонат Європи. Попередні результати полярні. Якщо на Євро-2006 "синьо-жовті" дійшли до фіналу, то в 2011 році поїхали додому вже після групового етапу. Півфіналісти цьогорічних змагань отримають путівки на Олімпійські ігри-2024.