Молодежная сборная Украины на старте Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч против Хорватии

Матч Украина U-21 – Хорватия U-21 состоится 21 июня в Бухаресте. Поединок примет стадион "Рапид Джулешти". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина U-21 – Хорватия U-21

Болельщики получат доступ к бесплатной трансляции. Официальный транслятор турнира – "Суспильне" . В цифровом вещании T2 поединки "сине-желтых" покажут региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.).

Матч украинской команды против балканцев также покажут на платформе "Суспильне Спорт" и YouTube-канале "Суспильне Спорт". Кроме того, аудиотрансляцию можно будет прослушать на "Радио Проминь". Предматчевая студия с Юлией Пазенко, Виталием Волочаем и Алексеем Мандзием начнется в 18:00. Комментатором матча будет Андрей Столярчук.

Прогноз букмекеров на матч Украина U-21 – Хорватия U-21

Специалисты британской конторы William Hill затруднились определить однозначного фаворита противостояния. Коэффициент на победу Хорватии U-21 составил 2,37. На успех команды Руслана Ротаня можно поставить с кэфом 2,70. Ничья же стала наименее вероятным результатом с баллом 3,00.

На волевую победу "сине-желтых" можно заложиться с хорошим коэффициентом 5,50. В свою очередь персональные фанаты Даниила Сикана рассмотрят вариант с минимум дублем нападающего донецкого "Шахтера" за космические 17,00.

Похожие цифры предложили и австрийцы из Bwin. Потенциальная победа балканцев котируется на уровне 2,45. Чуть хуже коэффициент – 2,80 – на возможную победу сборной Украины U-21. На ничью можно поставить с неплохим кэфом 3,25.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на минимальную победу "сине-желтых" с перспективным коэффициентом 8,75. Любители же открытого футбола рассмотрят вариант с голами обеих команд в каждом из таймов с кэфом 13,00.

Ориентировочные составы на матч Украина U-21 – Хорватия U-21

Украина U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко – Бондаренко, Судаков, Крыськив – Вьюнник, Сикан, Мудрик

Хорватия U-21: Котарски – Челина, Перкович, Сольдо, Сигур – Качавенда, Пршир, Батурина – Фриган, Бельо, Видович

Сборная Украины U-21 в третий раз вышла на чемпионат Европы. Предыдущие результаты полярны. Если на Евро-2006 "сине-желтые" дошли до финала, то в 2011 году уехали домой уже после группового этапа. Полуфиналисты соревнований этого года получат путевки на Олимпийские игры-2024.