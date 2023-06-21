ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Молодіжна збірна України на старті Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч проти Хорватії

Новость на русском →
Бухарест, Середа 21 червня 2023 16:05
Молодіжна збірна України на старті Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч проти Хорватії Фото: Підопічні Руслана Ротаня перед одним зі спарингів (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

У стартовому поєдинку групового етапу молодіжного чемпіонату Європи 2023 року збірна України U-21 зустрінеться з однолітками з Хорватії.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна U-21 – Хорватія U-21 відбудеться 21 червня в Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Рапід-Джулешті". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч Україна U-21 – Хорватія U-21

Уболівальники отримають доступ до безкоштовної трансляції. Офіційний транслятор турніру – "Суспільне". У цифровому мовленні T2 поєдинки "синьо-жовтих" покажуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо).

Матч української команди проти балканців також покажуть на платформі "Суспільне Спорт" та YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Окрім того, аудіотрансляцію можна буде прослухати на "Радіо Промінь". Передматчева студії з Юлією Пазенко, Віталієм Волочаєм і Олексієм Мандзієм розпочнеться о 18:00. Коментатором матчу буде Андрій Столярчук.

Молодіжна збірна України на старті Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч проти Хорватії

Прогноз букмекерів на матч Україна U-21 – Хорватія U-21

Фахівці британської контори William Hill не змогли визначити однозначного фаворита протистояння. Коефіцієнт на перемогу Хорватії U-21 склав 2,37. Натомість на успіх команди Руслана Ротаня можна поставити з кефом 2,70. Нічия ж стала найменш вірогідним результатом із балом 3,00.

На вольову перемогу "синьо-жовтих" можна закластися з непоганим коефіцієнтом 5,50. Натомість персональні фанати Данила Сікана розглянуть варіант із мінімум дублем нападника донецького "Шахтаря" за космічні 17,00.

Молодіжна збірна України на старті Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч проти Хорватії

Схожі цифри запропонували і австрійці з Bwin. Потенційна перемога балканців котується на рівні 2,45. Трохи гірший коефіцієнт – 2,80 – на можливу звитягу збірної України U-21.На нічию можна поставити з непоганим кефом 3,25.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на мінімальну перемогу "синьо-жовтих" із перспективним коефіцієнтом 8,75. Шанувальники ж відкритого футболу розглянуть варіант із голами обох команд у кожному з таймів із кефом 13,00.

Орієнтовні склади на матч Україна U-21 – Хорватія U-21

Україна U-21: Трубін – Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко – Бондаренко, Судаков, Криськів – В'юнник, Сікан, Мудрик

Хорватія U-21: Котарскі – Чоліна, Перковіч, Сольдо, Сігур – Качавенда, Пршір, Батуріна – Фріган, Бельйо, Відовіч

Молодіжна збірна України на старті Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч проти Хорватії

Збірна України U-21 втретє вийшла на чемпіонат Європи. Попередні результати полярні. Якщо на Євро-2006 "синьо-жовті" дійшли до фіналу, то в 2011 році поїхали додому вже після групового етапу. Півфіналісти цьогорічних змагань отримають путівки на Олімпійські ігри-2024.

До слова, напередодні тріо українців потрапило в список номінантів на приз Golden Boy.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією