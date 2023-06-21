ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Молодежная сборная Украины на старте Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч против Хорватии

Новина українською →
Бухарест, Среда 21 июня 2023 16:05
Молодежная сборная Украины на старте Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч против Хорватии Фото: Подопечные Руслана Ротаня перед одним из спаррингов (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

В стартовом поединке группового этапа молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Украины U-21 встретится со сверстниками из Хорватии.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина U-21 – Хорватия U-21 состоится 21 июня в Бухаресте. Поединок примет стадион "Рапид Джулешти". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина U-21 – Хорватия U-21

Болельщики получат доступ к бесплатной трансляции. Официальный транслятор турнира – "Суспильне" . В цифровом вещании T2 поединки "сине-желтых" покажут региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.).

Матч украинской команды против балканцев также покажут на платформе "Суспильне Спорт" и YouTube-канале "Суспильне Спорт". Кроме того, аудиотрансляцию можно будет прослушать на "Радио Проминь". Предматчевая студия с Юлией Пазенко, Виталием Волочаем и Алексеем Мандзием начнется в 18:00. Комментатором матча будет Андрей Столярчук.

Молодежная сборная Украины на старте Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч против Хорватии

Прогноз букмекеров на матч Украина U-21 – Хорватия U-21

Специалисты британской конторы William Hill затруднились определить однозначного фаворита противостояния. Коэффициент на победу Хорватии U-21 составил 2,37. На успех команды Руслана Ротаня можно поставить с кэфом 2,70. Ничья же стала наименее вероятным результатом с баллом 3,00.

На волевую победу "сине-желтых" можно заложиться с хорошим коэффициентом 5,50. В свою очередь персональные фанаты Даниила Сикана рассмотрят вариант с минимум дублем нападающего донецкого "Шахтера" за космические 17,00.

Молодежная сборная Украины на старте Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч против Хорватии

Похожие цифры предложили и австрийцы из Bwin. Потенциальная победа балканцев котируется на уровне 2,45. Чуть хуже коэффициент – 2,80 – на возможную победу сборной Украины U-21. На ничью можно поставить с неплохим кэфом 3,25.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на минимальную победу "сине-желтых" с перспективным коэффициентом 8,75. Любители же открытого футбола рассмотрят вариант с голами обеих команд в каждом из таймов с кэфом 13,00.

Ориентировочные составы на матч Украина U-21 – Хорватия U-21

Украина U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко – Бондаренко, Судаков, Крыськив – Вьюнник, Сикан, Мудрик

Хорватия U-21: Котарски – Челина, Перкович, Сольдо, Сигур – Качавенда, Пршир, Батурина – Фриган, Бельо, Видович

Молодежная сборная Украины на старте Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч против Хорватии

Сборная Украины U-21 в третий раз вышла на чемпионат Европы. Предыдущие результаты полярны. Если на Евро-2006 "сине-желтые" дошли до финала, то в 2011 году уехали домой уже после группового этапа. Полуфиналисты соревнований этого года получат путевки на Олимпийские игры-2024.

К слову, накануне трио украинцев попало в список номинантов на приз Golden Boy.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
NEWS
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
DAILY
Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать