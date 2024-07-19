Молодіжна збірна України яскраво пробилася в півфінал на Євробаскеті-2024

Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, група C

Україна – Грузія – 85:76 (16:13, 23:16, 28:19, 18:28)

У стартовій чверті команди трималися поруч. Ані "синьо-жовті", ані "хрестоносці" не зуміли піти у відрив. Однак, у кінцівці ігрового відрізку Україна U-20 вийшла вперед на три пункти.

У другій десятихвилинці підопічні Валерія Плеханова зуміли наростити перевагу. Українська молодіжка впродовж усієї чверті методично створювали гандикап. Як наслідок, на велику перерву "синьо-жовті" пішли з 10-очковою перевагою.

Позитивна тенденція продовжилася і в третій десятихвилинці. Українські баскетболісти були кращими під обома щитами та відірвалися від кавказців на 19 пунктів. А от старт фінальної чверті краще провела Грузія U-20 та скоротила відставання до десяти очок. Однак, українці стабілізували гру, а завдяки попередньому запасу довели матч до перемоги.

Найрезультативнішим у складі збірної України U-20 став Кирило Скутельник. Він набрав 18 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. У рамках 1/2 фіналу "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Нідерландів. Для виходу в Дивізіон A командам достатньо вийти до фіналу чи виграти матч за 3-тє місце.