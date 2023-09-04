Молодіжна збірна України розпочала підготовку до старту відбору Євро-2025: хто в обоймі

Збірна України U-21 вирушила на перший збір під керівництвом нового головного тренера команди Унаї Мельгоси в словацькому Попраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

"Синьо-жовті" в понеділок вранці вирушили з Ужгорода до Словаччини. Увечері молодіжка проведе перше тренування з оновленим тренерським штабом команди.

Мельгоса викликав до лав молодіжної збірної 23-х виконавців. У першому варіанті викликаних на вересневий збір були оборонець Костянтин Вівчаренко та хавбек Олег Очеретько. Проте, їх довелося замінити на Андрія Булезу з "Миная" та Кирила Сігеєва з "Олександрії".

У середу збірна України U-21 полетить до Німеччини. У тамтешньому Саарбрюкені "синьо-жовті" проведуть спаринг із німецькими однолітками 8 вересня. Натомість 12 вересня вони стартують у кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 проти молодіжки Північної Ірландії.

Склад молодіжної збірної України на вересневі матчі:

Воротарі: Нещерет, Кінарейкін, Фесюн

Захисники: Булеза, Батагов, Боль, Скорко, Смоляков, Роман, Слюбик, Салюк

Півзахисники: Ярмолюк, Бражко, Волошин, Рубчинський, Квасниця, Брагару, Сігеєв, Лосенко, Павлюк

Нападники: Краснопір, Теслюк, В'юнник

У кваліфікації до Євро-2025 збірна України U-21 виступатиме в групі F. Інші суперники – Люксембург, Англія, Азербайджан і Сербія. Пряму путівку на чемпіонат Європи отримає лише переможець секстету.