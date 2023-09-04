Молодежная сборная Украины начала подготовку к старту отбора Евро-2025: кто в обойме
Сборная Украины U-21 отправилась на первый сбор под руководством нового главного тренера команды Унаи Мельгосы в словацком Попраде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
"Сине-желтые" в понедельник утром отправились из Ужгорода в Словакию. Вечером молодежка проведет первую тренировку с обновленным тренерским штабом команды.
Мельгоса вызвал в ряды молодежной сборной 23 исполнителя. В первом варианте вызванных на сентябрьский сбор были защитник Константин Вивчаренко и хавбек Олег Очеретько. Однако их пришлось заменить на Андрея Булезу из "Миная" и Кирилла Сигеева из "Александрии".
В среду сборная Украины U-21 улетит в Германию. В тамошнем Саарбрюкене "сине-желтые" проведут спарринг с немецкими сверстниками 8 сентября. В свою очередь 12 сентября они стартуют в квалификации к чемпионату Европы-2023 против молодежки Северной Ирландии.
Состав молодежной сборной Украины на сентябрьские матчи:
Вратари: Нещерет, Кинарейкин, Фесюн
Защитники: Булеза, Батагов, Боль, Скорко, Смоляков, Роман, Слюбик, Салюк
Полузащитники: Ярмолюк, Бражко, Волошин, Рубчинский, Квасница, Брагару, Сигеев, Лосенко, Павлюк
Нападающие: Краснопир, Теслюк, Вьюнник
В квалификации к Евро-2025 сборная Украины U-21 будет выступать в группе F. Другие соперники – Люксембург, Англия, Азербайджан и Сербия. Прямую путевку на чемпионат Европы получит только победитель секстета.
К слову, ранее сборная Украины объявила состав на Англию и Италию.
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