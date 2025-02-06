Молодіжна збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2027

Відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2027 серед молодіжних команд (до 21 року). Збірна України потрапила до групи H, яка складається з п'яти учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу .

Завдяки успіхам у 2024 році, українська команда під час жеребкування була у першому кошику. Тому у відборі вдалося уникнути топових суперників. Відтак команда, яку очолює іспанський тренер Унаї Мельгоса зіграє проти Угорщини, Хорватії, Туреччини та Литви.

Загалом сформовано дев'ять відбіркових груп: у шести з них по шість збірних і в трьох – по п'ять. Напряму на Євро-2027 вийдуть переможці груп та найкраща серед других команд. До них приєднаються чотири переможці плей-офф, у якому братимуть участь вісім команд, що фінішують у групах другими.

Молодіжне Євро пройде на стадіонах Албанії та Сербії у червні 2027 року. Збірні країн-господарок отримали місця у фіналі автоматично.