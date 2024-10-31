Молодіжна збірна України отримала елітних спаринг-партнерів перед Євро-2025

Команда Унаї Мельгоси зустрінеться з двома фіналістами Євро-2025 у листопаді. Суперниками "синьо-жовтих" стануть молодіжні збірні Португалії та Італії.

Збірна України U-21 зустрінеться з піренейцями 15 листопада в Алверці. Натомість 19 листопада українська молодіжка протистоятиме апеннінцям у Спеції. Обидва поєдинки відбудуться в рамках підготовки до форуму наступного року.

Португалія U-21 та Італія U-21 виграли кваліфікаційні групи до Євро-2025. Тим часом "синьо-жовті" стали однією з трьох найкращих других збірних. Усі три молодіжки дізнаються суперників на чемпіонаті Європи 3 грудня. Жеребкування відбудеться в Братиславі.

Збірна України U-21 у кваліфікації до Євро-2025

Команда Мельгоси стартувала у відборі з восьми перемог поспіль. Коли ж "синьо-жовті" гарантували путівку на форум, то програли англійцям (1:2) і сербам (0:1).

Як наслідок, "Три леви" фінішували першими, набравши 25 очок. Українська молодіжка взяла 24 пункти та впевнено пройшла на чемпіонат за рейтингом других місць. Найкращим бомбардиром України U-21 став Назар Волошин, який оформив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Прийдешній чемпіонат Європи стане четвертим в історії для "синьо-жовтих". У фіналі Євро-2006 українці програли Нідерландам (0:3), а минулоріч поступилися Іспанії у півфіналі (1:5) та завоювали місце на Олімпійських іграх-2024.