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Молодежная сборная Украины получила элитных спарринг-партнеров перед Евро-2025

Фото: "Сине-желтые" набрали 24 очка в квалификации (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола договорилась о двух контрольных поединках для сборной Украины U-21 на первом этапе подготовки к чемпионату Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Команда Унаи Мельгосы встретится с двумя финалистами Евро-2025 в ноябре. Соперниками "сине-желтых" станут молодежные сборные Португалии и Италии.

Сборная Украины U-21 встретится с пиренейцами 15 ноября в Алверке. 19 ноября украинская молодежка будет противостоять апеннинцам в Специи. Оба поединка пройдут в рамках подготовки к форуму в следующем году.

Португалия U-21 и Италия U-21 выиграли квалификационные группы по Евро-2025. Тем временем "сине-желтые" стали одной из трех лучших вторых сборных. Все три молодежки узнают соперников на чемпионате Европы 3 декабря. Жеребьевка состоится в Братиславе.

Сборная Украины U-21 в квалификации к Евро-2025

Команда Мельгосы стартовала в отборе с восьми побед подряд. Когда же "сине-желтые" гарантировали путевку на форум, то проиграли англичанам (1:2) и сербам (0:1).

Как следствие, "Три льва" финишировали первыми, набрав 25 очков. Украинская молодежка взяла 24 пункта и уверенно прошла на чемпионат по рейтингу вторых мест. Лучшим бомбардиром Украины U-21 стал Назар Волошин, оформивший 4 мяча и отдал 3 результативных передачи.

Грядущий чемпионат Европы станет четвертым в истории для "сине-желтых". В финале Евро-2006 украинцы проиграли Нидерландам (0:3), а в прошлом году уступили Испании в полуфинале (1:5) и завоевали место на Олимпийских играх-2024.

К слову, ранее Апанащенко установила новый ориентир для гвардейцев сборных Украины.

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