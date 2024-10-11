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Молодіжна збірна України на останніх хвилинах поступилася Англії у відборі до Євро-2025

Фото: Молодіжна збірна України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України U-21 поступилася одноліткам з Англії у кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Євро U-21, кваліфікація, група F

Англія U-21 – Україна U-21 – 2:1

Голи: Макейті, 88, 90+2 – Михавко, 71

Суперники, вже маючи путівки на Євро-2025 у кишенях, розігрували перше місце у групі. Україну влаштовувала нічия, Англії була потрібна лише перемога.

Завдання, що стояли перед командами, й визначили малюнок гри. Господарі активно йшли вперед, гості зосередились на захисті, сподіваючись на шанси у контратаках. Скажемо одразу, що молоді українці до перерви нічого створити не зуміли: жодного удару, не те, що в площину, а взагалі по воротах.

Англійці підтискали, але безлічі моментів теж не мали. Гольовими можна назвати дві спроби. Спочатку на 24-й хвилині Макейті у штрафному майданчику обікрав Очеретька та одразу пробив метрів з семи – "синьо-жовтих" врятував Нещерет. А потім вже під завісу тайму Гатчінсон не влучив у площину воріт після прострілу від Грея.

Після перерви англійці активізувалися і неприємні моменти стали виникати біля воріт гостей однин за одним. Унаї Мельгосі довелося вносити корективи в гру замінами. І це спрацювало. Коли до Брагару, який вийшов після перерви, приєднався Смоляков, гра у центрі поля стабілізувалась.

Англійці втратили мобільність, переходячи від оборони до атаки, а в України з'явились моменти. Двічі небезпечно бив Брагару. А на 71-й хвилині гості забили красивий гол. Очеретько вдало виконав кутовий, а Михавко в англійському стилі вколотив м'яч у ворота.

Отримавши таку перевагу, Україна знову зосередилась на захисті. Але англійці продовжували йти вперед. Зрештою господарям вдалося переломити хід гри і завершити її на свою користь. Героєм поєдинку став Макейті. Спочатку він ідеально виконав штрафний удар. А потім впевнено зіграв на добиванні.

Англія набрала 22 бали, й продовжує посідати другу сходинку після України (24 очки). Доля першого місця визначиться в останньому турі 15 жовтня. У цей день Англія прийматиме Азербайджан, а Україна на виїзді протистоятиме Сербії.

Раніше Мудрик оформив індивідуальний гол у протистоянні з Грузією.

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