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Мудрик оформив індивідуальний гол у протистоянні з Грузією: відео

Познань, П'ятниця 11 жовтня 2024 22:32
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Мудрик оформив індивідуальний гол у протистоянні з Грузією: відео Фото: Михайло Мудрик на передматчевій розминці (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Вінгер збірної України Михайло Мудрик відкрив рахунок у першій половині матчу Ліги націй проти національної команди Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Команда Сергія Реброва розпочала двобій в несподіваному кадровому поєднанні. Місце в центрі оборони поруч зі Забарним отримав Таловєров (ЛАСК). Натомість в ролі опорного хавбека з'явився Калюжний з "Олександрії".

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 35-й хвилині. Мудрик підібрав м'яч ліворуч в атаці, змістився до центру та з-за меж штрафного пробив у нижній кут воріт кавказців. Мамардашвілі затримався зі стрибком і врятувати "хрестоносців" не зумів.

Відео гола Мудрика:

Підопічні Реброва розпочали турнір із двох поразок. Для збереження шансів на підвищення в класі "синьо-жовті" зобов'язані перемагати збірну Грузію. Кавказці стартували з двох перемог – розгрому Чехії (4:1) та мінімальної звитяги над Албанією.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України та Грузії перед Лігою націй.

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Збірна України Ліга націй
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