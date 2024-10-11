Мудрик оформив індивідуальний гол у протистоянні з Грузією: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Команда Сергія Реброва розпочала двобій в несподіваному кадровому поєднанні. Місце в центрі оборони поруч зі Забарним отримав Таловєров (ЛАСК). Натомість в ролі опорного хавбека з'явився Калюжний з "Олександрії".

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 35-й хвилині. Мудрик підібрав м'яч ліворуч в атаці, змістився до центру та з-за меж штрафного пробив у нижній кут воріт кавказців. Мамардашвілі затримався зі стрибком і врятувати "хрестоносців" не зумів.

Відео гола Мудрика:

Підопічні Реброва розпочали турнір із двох поразок. Для збереження шансів на підвищення в класі "синьо-жовті" зобов'язані перемагати збірну Грузію. Кавказці стартували з двох перемог – розгрому Чехії (4:1) та мінімальної звитяги над Албанією.