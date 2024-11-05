Молодіжна збірна України оприлюднила склад на перший етап підготовки до Євро-2025
Керманич збірної України U-21 Унаї Мельгоса оголосив список футболістів на перші спаринги в рамках підготовки до чемпіонату Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав 24-х виконавців. Вони готуватимуться до двох контрольних поєдинків молодіжки.
Кістяк збірної України U-21 склали представники чемпіонату України. Мельгоса також викликав п'ятьох легіонерів. Вони представляють турецьку Суперлігу (Батагов), чемпіонат Чехії (Варфоломєєв) та польську Екстраклясу (Царенко, Хлань і В'юнник).
Дебютувати в складі молодіжки матиме нагоду воротар Іван Пахолюк. У нинішньому сезоні він став основним голкіпером "Колоса" з Ковалівки. Страж воріт зіграв 9 поєдинків у Прем'єр-лізі.
Склад моложіжної збірної України на листопадові спаринги:
Воротарі: Нещерет, Єрмаков, Пахолюк
Захисники: Батагов, Салюк, Дідик, Роман, Михавко, Вівчаренко, Крупський, Кузик
Півзахисники: Царенко, Хлань, Варфоломєєв, Мельниченко, Очеретько, Рубчинський, Брагару, Волошин, Яцик, Квасниця
Нападники: В'юнник, Краснопір, Горбач
Збірна України U-21 зустрінеться з португальцями 15 листопада в Алверці. Натомість 19 листопада українська молодіжка протистоятиме італійцям у Спеції. Обидва поєдинки відбудуться в рамках підготовки до Євро-2025. На форум вийшли всі три команди.
До слова, раніше Ребров оголосив заявку збірної України на Лігу націй.
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