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Молодіжна збірна України оприлюднила склад на перший етап підготовки до Євро-2025

Київ, Вівторок 05 листопада 2024 11:59
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Молодіжна збірна України оприлюднила склад на перший етап підготовки до Євро-2025 Фото: "Синьо-жовті" дивляться в майбутнє (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Керманич збірної України U-21 Унаї Мельгоса оголосив список футболістів на перші спаринги в рамках підготовки до чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав 24-х виконавців. Вони готуватимуться до двох контрольних поєдинків молодіжки.

Кістяк збірної України U-21 склали представники чемпіонату України. Мельгоса також викликав п'ятьох легіонерів. Вони представляють турецьку Суперлігу (Батагов), чемпіонат Чехії (Варфоломєєв) та польську Екстраклясу (Царенко, Хлань і В'юнник).

Дебютувати в складі молодіжки матиме нагоду воротар Іван Пахолюк. У нинішньому сезоні він став основним голкіпером "Колоса" з Ковалівки. Страж воріт зіграв 9 поєдинків у Прем'єр-лізі.

Склад моложіжної збірної України на листопадові спаринги:

Воротарі: Нещерет, Єрмаков, Пахолюк

Захисники: Батагов, Салюк, Дідик, Роман, Михавко, Вівчаренко, Крупський, Кузик

Півзахисники: Царенко, Хлань, Варфоломєєв, Мельниченко, Очеретько, Рубчинський, Брагару, Волошин, Яцик, Квасниця

Нападники: В'юнник, Краснопір, Горбач

Молодіжна збірна України оприлюднила склад на перший етап підготовки до Євро-2025

Збірна України U-21 зустрінеться з португальцями 15 листопада в Алверці. Натомість 19 листопада українська молодіжка протистоятиме італійцям у Спеції. Обидва поєдинки відбудуться в рамках підготовки до Євро-2025. На форум вийшли всі три команди.

До слова, раніше Ребров оголосив заявку збірної України на Лігу націй.

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