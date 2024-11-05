Молодежная сборная Украины обнародовала состав на первый этап подготовки к Евро-2025

Руководитель сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса объявил список футболистов на первые спарринги в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал 24 исполнителя. Они будут готовиться к двум контрольным поединкам молодежи.

Скелет сборной Украины U-21 составили представители чемпионата Украины. Мельгоса также вызвал пятерых легионеров. Они представляют турецкую Суперлигу (Батагов), чемпионат Чехии (Варфоломеев) и польскую Экстраклясу (Царенко, Хлань и Вьюнник).

Дебютировать в составе молодежки будет возможность вратарь Иван Пахолюк. В нынешнем сезоне он стал основным голкипером "Колоса" из Ковалевки. Страж ворот сыграл 9 поединков в Премьер-лиге, в которых пропустил 5 мячей и 5 раз оставил ворота сухими.

Состав молодежной сборной Украины на ноябрьские спарринги:

Вратари: Нещерет, Ермаков, Пахолюк

Защитники: Батагов, Салюк, Дидык, Роман, Михавко, Овчаренко, Крупский, Кузык

Полузащитники: Царенко, Хлань, Варфоломеев, Мельниченко, Очеретько, Рубчинский, Брагару, Волошин, Яцык, Квасница

Нападающие: Вьюнник, Краснопир, Горбач

Сборная Украины U-21 встретится с португальцами 15 ноября в Алверке. В свою очередь 19 ноября украинская молодежка будет противостоять итальянцам в Специи. Оба поединка состоятся в рамках подготовки к Евро-2025. На форум вышли все три команды.