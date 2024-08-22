Молодіжна збірна України оприлюднила склад на матчі відбору до Євро-2025: хто в обоймі

Тренерський штаб викликав на вересневий збір 24-х футболістів. Усі вони підпадають під віковий ценз відбору – грають виконавці 2002 року народження та молодші.

Мельгоса традиційно покладається на представників чемпіонату України. Виклики до лав "синьо-жовтих" отримали лише чотири легіонери. До хавбека англійського "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, вінгера "Лехії" з польського Гданська Максима Хланя та опорника "Слована" з чеського Ліберця Івана Варфоломєєва нещодавно приєднався Арсеній Батагов ("Трабзонспор").

У вересні українська молодіжка матиме два поєдинки. 6 вересня у Ризі підопічні Мельгоси зустрінуться зі збірною Сербії U-21. Натомість 10 вересня Україна U-21 протистоятиме одноліткам із Північної Ірландії на виїзді.

Склад молодіжної збірної України на вересневі матчі:

Воротарі: Нещерет, Кінарейкін, Фесюн

Захисники: Батагов, Михавко, Салюк, Вівчаренко, Дідик, Крупський, Роман, Смоляков

Півзахисники: Ярмолюк, Мельниченко, Хлань, Очеретько, Варфоломєєв, Федор, Рубчинський, Квасниця, Волошин, Яцик, Брагару

Нападники: Краснопір, Горбач

"Синьо-жовті" зустрінуться з балканцями в статусі лідера групи. Підопічні Мельгоси набрали 18 очок у шести матчах. Тим часом серби завоювали 10 пунктів за сім турів. Поразка фактично позбавить Сербію U-21 шансів позмагатися за путівку на Євро-2025.