Молодежная сборная Украины обнародовала состав на матчи отбора к Евро-2025: кто в обойме
Главный тренер сборной Украины U-21 Уная Мельгоса определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к сентябрьским поединкам квалификации перед чемпионатом Европы 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook УАФ.
Тренерский штаб вызвал на сентябрьский сбор 24 футболиста. Все они подпадают под возрастной ценз отбора – играют исполнители 2002 года и моложе.
Мельгоса традиционно полагается на представителей чемпионата Украины. Вызовы в ряды "сине-желтых" получили всего четыре легионера. К хавбеку английского "Брентфорда" Егору Ярмолюку, вингеру "Лехии" из польского Гданьска Максиму Хланю и опорнику "Слована" из чешского Либерца Ивану Варфоломееву недавно присоединился Арсений Батагов ("Трабзонспор").
В сентябре украинская молодежка сыграет два поединка. 6 сентября в Риге подопечные Мельгосы встретятся со сборной Сербии U-21. В свою очередь 10 сентября Украина U-21 будет противостоять сверстникам из Северной Ирландии на выезде.
Состав молодежной сборной Украины на сентябрьские матчи:
Вратари: Нещерет, Кинарейкин, Фесюн
Защитники: Батагов, Михавко, Салюк, Вивчаренко, Дидык, Крупский, Роман, Смоляков
Полузащитники: Ярмолюк, Мельниченко, Хлань, Очеретько, Варфоломеев, Федор, Рубчинский, Квасница, Волошин, Яцык, Брагару
Нападающие: Краснопир, Горбач
"Сине-желтые" встретятся с балканцами в статусе лидера группы. Подопечные Мельгосы набрали 18 очков в шести матчах. Тем временем сербы завоевали 10 пунктов в семи турах. Поражение фактически лишит Сербию U-21 шансов посоревноваться за путевку на Евро-2025.
К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.
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