Молодежная сборная Украины обнародовала состав на матчи отбора к Евро-2025: кто в обойме

Главный тренер сборной Украины U-21 Уная Мельгоса определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к сентябрьским поединкам квалификации перед чемпионатом Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook УАФ .

Тренерский штаб вызвал на сентябрьский сбор 24 футболиста. Все они подпадают под возрастной ценз отбора – играют исполнители 2002 года и моложе.

Мельгоса традиционно полагается на представителей чемпионата Украины. Вызовы в ряды "сине-желтых" получили всего четыре легионера. К хавбеку английского "Брентфорда" Егору Ярмолюку, вингеру "Лехии" из польского Гданьска Максиму Хланю и опорнику "Слована" из чешского Либерца Ивану Варфоломееву недавно присоединился Арсений Батагов ("Трабзонспор").

В сентябре украинская молодежка сыграет два поединка. 6 сентября в Риге подопечные Мельгосы встретятся со сборной Сербии U-21. В свою очередь 10 сентября Украина U-21 будет противостоять сверстникам из Северной Ирландии на выезде.

Состав молодежной сборной Украины на сентябрьские матчи:

Вратари: Нещерет, Кинарейкин, Фесюн

Защитники: Батагов, Михавко, Салюк, Вивчаренко, Дидык, Крупский, Роман, Смоляков

Полузащитники: Ярмолюк, Мельниченко, Хлань, Очеретько, Варфоломеев, Федор, Рубчинский, Квасница, Волошин, Яцык, Брагару

Нападающие: Краснопир, Горбач

"Сине-желтые" встретятся с балканцами в статусе лидера группы. Подопечные Мельгосы набрали 18 очков в шести матчах. Тем временем сербы завоевали 10 пунктов в семи турах. Поражение фактически лишит Сербию U-21 шансов посоревноваться за путевку на Евро-2025.