Молодіжна збірна України оприлюднила склад на матч відбору до Євро-2025: хто в списку

На березневий збір "синьо-жовтих" запрошені 24 футболісти. У цьому циклі кольори молодіжки захищають гравці 2002 року народження та молодші.

Тренерський штаб передусім поклався на представників чемпіонату України. Виклики до лав команди отримали лише три легіонери – хавбек англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, вінгер "Лехії" з польського Гданська Максим Хлань і опорник "Слована" з чеського Ліберця Іван Варфоломєєв. Решта представляють "Ворсклу", "Динамо", "Дніпро-1", "Зорю", "Полісся", "Рух", "Чорноморець" і "Оболонь".

Збір Україна U-21 проведе на турецькій землі. На 22 березня запланований спаринг із олімпійською збірною Марокко в Антальї. Натомість 26 березня "синьо-жовті" зіграють проти Азербайджану U-21 матч кваліфікації до Євро-2025.

Склад молодіжної збірної України на березневі матчі:

Воротарі: Ісенко, Нещерет, Кінарейкін

Захисники: Крупський, Вівчаренко, Батагов, Смоляков, Роман, Слюбик, Салюк

Півзахисники: Ярмолюк, Павлюк, Волошин, Царенко, Рубчинський, Очеретько, Яцик, Хлань, Крушинський, Квасниця, Варфоломєєв, Брагару

Нападники: Горбач, Краснопір

Українська молодіжка після п'яти турів іде лідером групи F. Підопічні Мельгоси набрали максимальні 15 очок. На другій сходинці розташувалася збірна Англії U-21 (12 пунктів). На третій позиції – Сербія U-21 з дев'ятьма очками. На чемпіонат Європи гарантовано потрапить переможець секстету.