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Молодежная сборная Украины обнародовала состав на матч отбора к Евро-2025: кто в списке

Фото: Валентин Рубчинский снова получил вызов в молодежку (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Наставник сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к очередным матчам квалификации перед чемпионатом Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

На мартовский сбор "сине-желтых" приглашены 24 футболиста. В этом цикле цвета молодежки защищают игроки 2002 года и моложе.

Тренерский штаб, прежде всего, положился на представителей чемпионата Украины. Вызовы в ряды команды получили лишь три легионера – хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк, вингер "Лехии" из польского Гданьска Максим Хлань и опорник "Слована" из чешского Либерца Иван Варфоломеев. Остальные представляют "Ворсклу", "Динамо", "Днепр-1", "Зарю", "Полесье", "Рух", "Черноморец" и "Оболонь".

Сбор Украина U-21 проведет на турецкой земле. На 22 марта запланирован спарринг с олимпийской сборной Марокко в Анталье. В свою очередь 26 марта "сине-желтые" сыграют против Азербайджана U-21 матч квалификации к Евро-2025.

Состав молодежной сборной Украины на мартовские матчи:

Вратари: Исенко, Нещерет, Кинарейкин

Защитники: Крупский, Вивчаренко, Батагов, Смоляков, Роман, Слюбик, Салюк

Полузащитники: Ярмолюк, Павлюк, Волошин, Царенко, Рубчинский, Очеретько, Яцик, Хлань, Крушинский, Квасница, Варфоломеев, Брагару

Нападающие: Горбач, Краснопир

 

 

Украинская молодежка после пяти туров идет лидером группы F. Подопечные Мельгосы набрали максимальные 15 очков. На второй строчке расположилась сборная Англии U-21 (12 пунктов). На третьей позиции – Сербия U-21 с девятью очками. На чемпионат Европы гарантированно попадет победитель секстета.

К слову, ранее Шевченко-младший получил вызов в юношескую сборную Украины впервые по получению гражданства.

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