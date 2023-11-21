Молодіжна збірна України оформила п'ять поспіль перемог зі старту відбору до Євро-2025

Євро U-21, кваліфікація, група F

Україна U-21 – Азербайджан U-21 – 1:0

Гол: Бражко, 34 (пенальті)

"Синьо-жовті" зі старту зустрічі взялися штурмувати володіння Самігулліна. Гольові моменти в підопічних Унаї Мельгоси почали виникати в перші ж хвилини. Ось Очеретько з кутового закрутив м'яч у хрестовину, а Волошин із дальної стійки поцілив у поперечину.

У середині тайму Бражко ще раз перевірив на міцність каркас воріт. Хавбек зі штрафного перекинув стінку, але м'яч зрадницьки влетів у верхню планку. Збірна України U-21 продовжила плести мережива атак, а кавказці навіть не думали перейти до активних дій.

На 34-й хвилині Волошина збили в карному майданчику азербайджанської команди. Арбітр призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Бражко та впевнено розвів голкіпера та м'яч по різних кутах – 1:0.

Азербайджанці отямилися зі стартом другої половини. Спершу Джафаров із меж штрафного пробив під поперечину, але Нещерет перевів м'яч на кутовий. Згодом Абдуллаєв наважився на удар здалку, помітивши вихід кіпера з воріт – трохи неточно.

Не відсиджувалися в обороні й "синьо-жовті". Той же Бражко пробив поруч зі стійкою, а удар Очеретька заблокував оборонець. У відповідь Ахундзаде ввірвався до карної зони господарів і пробив у дальній кут. Нещерет не дрімав і врятував українців від пропущеного м'яча.

Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. Отже, Україна U-21 здобула п'яту перемогу в п'яти матчах кваліфікації перед європейською першістю. Відбірковий турнір продовжиться навесні. 26 березня сьогоднішні суперники зустрінуться вдруге.