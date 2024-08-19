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Молодіжна збірна України обрала домашній стадіон на матч зі Сербією U-21

Фото: "Синьо-жовті" перед спарингом навесні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу визначилася з місцем проведенням домашнього поєдинку збірної України U-21 проти однолітків зі Сербії у кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна U-21 – Сербія U-21 відбудеться 6 вересня в Ризі. Поєдинок прийме арена LNK Sporta Parks. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00 за київським часом.

"Синьо-жовті" зустрінуться з балканцями в статусі лідера групи. Підопічні Унаї Мельгоси набрали 18 очок у шести матчах. Тим часом серби завоювали 10 пунктів за сім турів. Поразка фактично позбавить Сербію U-21 шансів позмагатися за путівку на Євро-2025.

Натомість 10 вересня українська молодіжка зустрінеться на виїзді зі збірною Північної Ірландії U-21. Поєдинок відбудеться в Балліміні. Початок зустрічі запланований на 21:45. Ольстерці набрали 6 очок (6 поєдинків).

Молодіжний чемпіонат Європи-2025

Турнір у червні прийме Словаччина. Поєдинки форуму відбудуться у восьми містах, зокрема в столиці – Братиславі.

Господарі Євро-2025 автоматично потрапили в групу A. Ще 15 команд-учасниць визначаться в кваліфікації. Гарантовано на чемпіонат поїдуть переможці дев'яти відбіркових груп і три найкращі серед других на фініші збірних.

Останні три путівки отримають переможці плей-офф кваліфікації. Там зіграють 6 команд, що посіли другі місця в групах.

До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.

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Збірна України