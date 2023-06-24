Молодіжна збірна України на Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч проти Румунії

Матч Румунія U-21 – Україна U-21 відбудеться 24 червня в Бухаресті. Поєдинок прийме столичний стадіон "Стяуа". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч Румунія U-21 – Україна U-21

Уболівальники отримають доступ до безкоштовної трансляції. Офіційний транслятор турніру – "Суспільне". У цифровому мовленні T2 поєдинки "синьо-жовтих" покажуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо).

Матч української команди проти балканців також покажуть на платформі "Суспільне Спорт" та YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Окрім того, аудіотрансляцію можна буде прослухати на "Радіо Промінь". Передматчева студія розпочнеться о 18:00.

Прогноз букмекерів на матч Румунія U-21 – Україна U-21

Австрійська компанія Bwin визнала "синьо-жовтих" фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу збірної України U-21 склав 1,95. Натомість потенційний успіх румунів оцінили балом 3,70. Навіть нічия трохи вірогідніша з кефом 3,40.

На впевнену перемогу команди Руслана Ротаня з рахунком 2:0 можна закластися з перспективним коефіцієнтом 9,50. Персональні фанати форвард Данила Сікана розглянуть варіант із голами свого улюбленця в кожному з таймів із кефом 15,00.

Схожі цифри підготували і британці з William Hill. Потенційна перемога української команди котується на рівні 1,91. На румунів можна поставити з коефіцієнтом 3,40. Імовірність нічиєї оцінили балом 3,20.

Непоганий коефіцієнт підготували на вольову перемогу молодіжної збірної України. Звитяга "синьо-жовтих" після пропущеного м'яча збільшить виграш у 10 разів. На результативний футбол із голами обох команд у кожному з таймів можна поставити з кефом 11,00.

Орієнтовні склади на матч Румунія U-21 – Україна U-21

Румунія U-21: Попа – Пантя, Раковіцан, Борза – Ішфан, Албу, Піту – Мунтяну, Бірліджа, Попеску

Україна U-21: Трубін – Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко – Бондаренко, Бражко, Судаков – Кащук, Сікан, Мудрик

Збірна України U-21 приїхала на свій третій чемпіонат Європи. Попередні виступи виявилися полярними. Якщо на Євро-2006 "синьо-жовті" програли у фіналі, то в 2011 році вилетіли після групового етапу. Півфіналісти цьогорічних змагань отримають путівки на Олімпійські ігри в Парижі.