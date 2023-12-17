Молодежная сборная Украины драматически проиграла решающий матч на ЧМ-2023

Чемпионат мира U-20, IB, 5-й тур

Словения U-20 – Украина U-20 – 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Шайбы: Ситар, 12:17, 51:48, Црнкич, 20:37, Север, 39:15, Спари Лебен, 54:33 – Шамардин, 22:10, Сидоренко, 34:15, Г. Симчук, 38:24

Перед последним туром "сине-желтые" и балканцы претендовали на повышение в классе, так что победитель матча получал все. Словенская сборная сделала заявку на победу двумя шайбами подряд. Сначала Ситар оформил гол после сольного прохода, а в дебюте второго периода Црнкич отличился после выигранного вбрасывания.

Впрочем, украинская команда ответила тремя шайбами в течение 20-минутки. Для начала размочил счет Шамардин точным броском с дистанции. Затем Сидоренко классно бросил под дальнюю штангу из левой зоны. А Гавриил Симчук удачно подставил клюшку перед воротами.

Тем не менее, словенцы сумели подняться из хоккейного нокдауна. Ключевой стала шайба на последней минуте второго периода. Это Север забил после передачи из-за ворот. А в финальные 20 минут хозяева льда добавили еще две шайбы. Ситар оформил дубль после ошибки обороны "сине-желтых", а Спари Лебен разобрался с голкипером в контратаке.

В финальные минуты Украина U-20 выпустила шестого полевого, но отыграться так и не смогла. Закончился поединок массовой стычкой. Рефери по ее итогам удалили четырех украинцев и двух словенцев. Цифры на табло так и не изменились, так что в Дивизион IA поднялась сборная Словении U-20.