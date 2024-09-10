Молодіжна збірна України достроково пробилася на Євро-2025

Євро U-21, кваліфікація, група F

Північна Ірландія U-21 – Україна U-21 – 1:2

Голи: Аллен, 80 (пенальті) – Волошин, 10, Брагару, 30

Вилучення: Батагов, 80 (У, пряма червона картка)

Розпочали команди на рівних, а головні події розгорнулися в центрі поля. Тим несподіванішим став швидкий гол "синьо-жовтих". На 10-й хвилині Волошин отримав м'яч у півколі штрафного та пробив, а м'яч після рикошету влетів у ближній кут воріт господарів.

Після пропущеного м'яча ольстерці спробували перехопити ініціативу. Вони провели кілька атак, але всерйоз потривожити Нещерета не зуміли. Українська молодіжка швидко відсунула гру подалі від власних воріт, а в середині тайму подвоїла перевагу – Брагару в межах штрафного розібрався з кіпером і відправив м'яч у сітку.

На старті другої 45-хвилинки господарі розім'яли Нещерета двома ударами. Та доволі швидко "синьо-жовті" відновили контроль над перебігом подій. Підопічні Унаї Мельгоси могли довести рахунок до розгромного. Зокрема, Брагару не переграв кіпера в ближньому куті, а постріл Волошина з півкола воротар парирував.

Вирішив додати інтриги в матч капітан України U-21. На 80-й хвилині Батагов втратив м'яч на власній половині, сфолив проти опонента в штрафному майданчику та пішов відпочивати достроково. Аллен реалізував одинадцятиметровий, але цей локальний успіх був останнім для молодіжки Північної Ірландії.

Молодіжна збірна України втримала перемогу та достроково пробилася на чемпіонат Європи. Результати майбутніх поєдинків проти однолітків із Англії та Сербії вже не змінять статусу "синьо-жовтих". Наразі в активі команди Мельгоси 8 перемог за вісім матчів.