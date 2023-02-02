Молодіжна збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2025: хто в конкурентах

"Синьо-жовті" змагатимуться за путівку на першість із п'ятьма опонентами. Старт відбору запланований на березень 2023 року.

Україна U-21 в секстеті F зустрінеться з командами Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу. Переможці дев'яти груп і три найкращі збірні серед тих, що посіли другі місця, вийдуть на Євро-2025. Інші шість других збірних розіграють ще три путівки на турнір у листопаді 2024-го.

Господарем чемпіонату Європи-2025 стане Словаччина. Її молодіжка отримала місце на форумі без відбору. Найкращим досягненням збірної України U-21 на континентальних першостях залишається фінал Євро-2006.

Ключові дати кваліфікації до Євро-2025 серед збірних U-21: