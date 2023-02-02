Молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору к Евро-2025: кто конкурент

"Сине-желтые" будут соревноваться за путевку на первенство с пятью оппонентами. Старт отбора намечен на март 2023 года.

Украина U-21 в секстете F встретится с командами Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга. Победители девяти групп и три лучшие сборные среди занявших вторые места выйдут на Евро-2025. Остальные шесть вторых сборных разыграют еще три путевки на турнир в ноябре 2024-го.

Хозяином чемпионата Европы-2025 станет Словакия. Ее молодежка получила место на форуме без отбора. Лучшим достижением сборной Украины U-21 на континентальных первенствах остается финал Евро-2006.

Ключевые даты квалификации к Евро-2025 среди сборных U-21: