На Новолуние в Раке: этим 5 знакам Зодиака откроется правда

Молодая Луна в Раке , которая наступит 25 июня в 13:32 по киевскому времени, принесет эмоциональную правду, поощряя открывать сердца и наслаждаться настоящим. Это удачное время, чтобы по-новому взглянуть на свои чувства, отношения, прошлое и тому подобное.

Кто из знаков больше всего ощутит влияние Луны и что им пророчат, рассказывает РБК-Украина.

Овен

На первый план выйдут эмоциональные связи с семьей и старые паттерны поведения. Вселенная подталкивает вас к внутреннему очищению.

Отпустите то, что больше не соответствует вашей истине. Время заложить новый эмоциональный фундамент, который будет придавать вам силы.

Вы можете смело быть собой. Примите свою уязвимость и превратите ее в свою силу.

Телец

На Новолуние вы можете почувствовать потребность в принятии и эмоциональной близости. Это не значит, что надо бежать и искать зону комфорта.

Наоборот - вам нужно искать что-то больше рядовой стабильности. Ваша личная революция будет заключаться в поиске связей или среде, которая будет вдохновлять, а не истощать.

Вселенная призывает вас не соглашаться на меньшее.

Рак

Для вас Новолуние станет переломным этапом. Вы сможете разрушить ограничения, которые мешали вашему развитию.

Идеальное время, чтобы позволить себе окунуться в безграничную любовь и начать проявлять нежность.

Позвольте хаосу в себе стать вашей движущей силой. Будьте собой - и удача будет на вашей стороне.

Весы

Вселенная даст вам понять, что правда важнее страха испортить отношения. Не нужно отказываться от своих принципов в угоду другим.

Не бойтесь демонстрировать себя такими, какие вы есть. Именно это откроет перед вами новые возможности.

Сосредоточьтесь на развитии собственного я. Это удачное время для саморефлексии и решительных действий.

Козерог

Пришло время разрушить стены, которые мешают жить. Ваши амбиции требуют эмоционального бунта.

Сейчас идеальный период, чтобы быть неумолимым и неудержимым на пути к успеху. Начните осуществлять свои мечты. Вселенная на вашей стороне.