Молоді лідери "Манчестер Сіті" та "Челсі" розділили нагороди сезону АПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X організації .

24-річний виконавець вперше отримав "дорослу" нагороду від ПФА. Раніше він двічі визнавався найкращим молодим гравцем року (2021, 2022).

У боротьбі за приз Фоден випередив одноклубників – Родрі та Ерлінга Холанда, а також півзахисника лондонського "Арсенала" Мартіна Едегора, атакувального хавбека столичного "Челсі" Коула Палмера та нападника бірмінгемської "Астон Вілли" Оллі Воткінса. Усі вони потрапили до команди сезону.

Натомість Палмер ще й став найкращим молодим гравцем року. Він усього третій футболіст "Челсі" після Скотта Паркера (2004) та Едена Азара (2014), який удостоївся нагороди. Торік приз дістався вінгеру "Арсенала" Букайо Саці.

Нарешті команду сезону склали за схемою 4-3-3. До неї потрапили воротар Давід Рая ("Арсенал"), оборонці Кайл Вокер ("Манчестер Сіті"), Вільям Саліба, Габріел Магальяес (обидва – "Арсенал"), Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль"), хавбеки Родрі ("Манчестер Сіті"), Деклан Райс, Мартін Едегор (обидва – "Арсенал"), нападники Оллі Воткінс ("Астон Вілла"), Ерлінг Холанд і Філ Фоден (обидва – "Манчестер Сіті").