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Знаменитий поп-співак став акціонером новачка АПЛ

Іпсвіч, П'ятниця 16 серпня 2024 13:29
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Знаменитий поп-співак став акціонером новачка АПЛ Фото: Ед Ширан у футболці "трактористів" (facebook.com/officialitfc)
Автор: Антон Федорців

Британський співак Ед Ширан придбав акції улюбленої команди – англійського "Іпсвіча".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний виконавець поповнив перелік міноритарних акціонерів новачка англійської Прем'єр-ліги. Він отримав право на перебування в управлінській ложі домашньої арени, але не ввійде до ради директорів "Іпсвіча".

"Я дуже радий, що придбав невелику частку футбольного клубу мого рідного міста. Мрія кожного вболівальника – стати власником клубу, який підтримуєш, і я неймовірно вдячний за цю можливість. Я мешкаю в Саффолку з трьох років, і хоча я мандрую по світу та деколи почуваюся чужим у великих містах. Саффолк та Іпсвіч завжди давали мені можливість почуватися частиною спільноти та захищеним", – заявив Ширан.

Музикант кілька років інвестує кошти в "Іпсвіч" і періодично бере участь в промоційних заходах "трактористів". Спонсором чоловічої та жіночої команд він став у 2021 році. Частка Ширана в клубі складе 1,4% акцій.

Що відомо про "Іпсвіч Таун"

Заснований у 1878 році клуб із графства Саффолк. Прізвиська – "сині", "Трактор".

Найбільші успіхи в історії пов'язані з фігурами двох наставників збірної Англії – Альфа Ремзі та Боббі Робсона. Чемпіон Англії 1961/62, володар Кубка Англії 1977/78, тріумфатор Кубка УЄФА 1980/81. На рівні Прем'єр-ліги найкращим досягненням залишається 5-те місце в сезоні 1999/2000.

Кілька футболістів "Іпсвіча" зіграли з Пеле та Сільвестром Сталлоне в драмі "Втеча до перемоги" (1981). Шлях до АПЛ 2024/25 із Ліги 1 "трактористи" здолали за два сезони.

До слова, раніше Роббі Вільямс став президентом "Порт Вейла" з Ліги 2.

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Чемпіонат Англії Эд Ширан
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